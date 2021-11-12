МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Объем продаж на электронных торговых площадках компании Alibaba за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае превысил 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов), свидетельствуют предварительные официальные данные компании. IKEA резко увеличила продажи в России

"Когда часы пробили полночь, Alibaba Group официально завершила свой тринадцатый ежегодный глобальный фестиваль шопинга 11.11 с рекордным показателем оборота от продаж товаров и услуг (GMV) в 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении компании.

В этом году фестиваль распродаж Alibaba проходил в новом формате, который начали применять только в прошлом году. Если раньше распродажа была суточной, то в этом и в прошлом году было открыто два так называемых "окна продаж", товары по скидкам можно было приобрести с 1 по 3 ноября, а также на протяжении суток начиная с полуночи 11 ноября.

В распродаже этого года приняли участие более 900 миллионов покупателей и 290 тысяч брендов, включая более 200 люксовых и дизайнерских брендов. Свыше 70 тысяч брендов присоединились к акциям на площадкам Alibaba впервые, включая люксовые Saint Laurent, Max Mara, Thom Browne and Van Cleef & Arpels.

Президент Alibaba Group Майкл Эванс подчеркнул, что пандемия создала беспрецедентные проблемы для брендов и розничных продавцов, но также ускорила их цифровую трансформацию, о чем свидетельствуют стратегии брендов по взаимодействию с потребителями во время распродажи ко Дню холостяка этого года.

"Среда электронной торговли продолжает оставаться крайне динамичной, а Китай остается невероятно важным рынком, где бренды могут расти как сегодня, так и в будущем", — заявил Эванс.

Директор по маркетингу Alibaba Group Дун Бэньхун сравнил развитие фестиваля с взрослением ребенка. "На ранних этапах проведения 11.11 мы были сосредоточены на росте — точно так же, как родители обращают внимание на рост и силу ребенка, но, когда ребенок становится подростком, родители переключают свое внимание на воспитание у ребенка чувства ответственности и той роли, которую он или она играет в обществе", — отметил Дун Бэньхун.

"Это то, что мы делаем сейчас", — указал Дун Бэньхун, подчеркнув, что истинная ценность 11 ноября выходит за рамки данных о продажах и заключается в том, какую роль фестиваль распродаж может сыграть в построении будущего потребления.

По его словам, фестиваль распродаж ко Дню холостяка теперь сосредоточен на том, как наилучшим образом использовать новейшие технологии Alibaba для поддержки брендов и продавцов в обеспечении устойчивого и инклюзивного роста более эффективными способами.

День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата проведения состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.

Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние годы мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.