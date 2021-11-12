Британия и ЕС проводят срочные переговоры из-за новой угрозы Brexit
После угроз разорвать сделку по Brexit Великобритания и ЕС проводят срочные переговоры
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания в пятницу, 12 ноября, должны вступить в новые переговоры из-за угрозы новой торговой войны, сообщает CNBC.
Британия официально вышла из Евросоюза в январе прошлого 2020 года и с того времени вступили в силу много новых торговых соглашений. Однако они, пишет издание, находятся под угрозой из-за жалоб королевства на трудности в осуществлении необходимых проверок товаров, перемещаемых из Великобритании в Северную Ирландию.
Отмечается, что после Brexit характер именно этой границы — между королевством и Северной Ирландией — стал главным камнем преткновения в переговорах между Лондоном и Брюсселем.
Европейская комиссия в октябре предлагала адаптировать некоторые части этой торговой сделки. Это могло бы облегчить проведение таких проверок. Однако с тех пор официальные лица Евросоюза жаловались: правительство премьер-министра Бориса Джонсона не проявляет готовности к переговорам по этому вопросу.
По мнению опрошенных изданием политологов, это противостояние может затянуться на несколько месяцев.
https://1prime.ru/world/20211112/835199299.html
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