МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания в пятницу, 12 ноября, должны вступить в новые переговоры из-за угрозы новой торговой войны, сообщает CNBC.

Британия официально вышла из Евросоюза в январе прошлого 2020 года и с того времени вступили в силу много новых торговых соглашений. Однако они, пишет издание, находятся под угрозой из-за жалоб королевства на трудности в осуществлении необходимых проверок товаров, перемещаемых из Великобритании в Северную Ирландию.

Отмечается, что после Brexit характер именно этой границы — между королевством и Северной Ирландией — стал главным камнем преткновения в переговорах между Лондоном и Брюсселем.

Европейская комиссия в октябре предлагала адаптировать некоторые части этой торговой сделки. Это могло бы облегчить проведение таких проверок. Однако с тех пор официальные лица Евросоюза жаловались: правительство премьер-министра Бориса Джонсона не проявляет готовности к переговорам по этому вопросу.

По мнению опрошенных изданием политологов, это противостояние может затянуться на несколько месяцев.