МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Лидеры АТЭС поддержали усилия по созданию зоны свободной торговли в регионе, договорились активно содействовать координации стран региона по восстановлению трансграничных путешествий. Путин спрогнозировал восстановление мирового ВВП

"Мы будем продвигать повестку Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли АТЭС (FTAAP) в соответствии с Лимской декларацией", — отмечается в декларации.

Лидеры стран АТЭС также намерены расширить доступ стран к цифровым технологиям.

"Цифровые связи и инновации имеют важнейшее значение в наших усилиях по всеобъемлющему, жизнестойкому и уверенному восстановлению. Нам нужно продолжать сужать цифровой разрыв содействием цифровых навыков, поддерживая принятие инновационных методов работы, расширяя доступ к цифровым инструментам и инфраструктуре", — говорится в декларации.

Лидеры АТЭС признают важность стабильных энергетических рынков и поддерживают переход к экологически чистым видам энергии, говорится в документе.

"Мы продолжим работать вместе, чтобы поддерживать энергетическую устойчивость, доступность и безопасность в регионе. Мы признаем важность стабильных энергетических рынков и поддерживаем переход к экологически чистым видам энергии", — отмечено в декларации. Путин прокомментировал мировую борьбу с пандемией

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Лидеры АТЭС выразили стремление поддерживать региональное и международное сотрудничество в области COVID-19, в частности мировые усилия по справедливому распределению вакцин от COVID-19, способствовать обмену вакцинами, а также снизить их цену, говорится в итоговой декларации саммита.

Согласно заявлению, страны-члены АТЭС продолжат сотрудничать для поддержания глобальных усилий "по справедливому распределению вакцин и расширению их производства и поставок", в том числе путем добровольной передачи технологий производства на согласованных условиях.

Кроме того, принято решение продолжить работу по "содействию торговле вакцинами COVID-19", равно как и другими важными медицинскими препаратами.

"Добровольно снизить стоимость вакцин COVID-19 и связанных с ними основных медицинских товаров", — гласит один из пунктов, обозначенных в декларации.