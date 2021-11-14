ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — ПРАЙМ. Европа пытается найти виновного и снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию с мигрантами, считает президент РФ Владимир Путин. Путин исключил причастность российских авиакомпаний к перевозке беженцев

По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы к ним поехали сотни тысяч людей.

"Займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", — сказал глава РФ в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва Кремль. Путин".

При этом глава государства заявил о готовности России способствовать урегулированию миграционного кризиса, если от нее что-то будет зависеть.

Ранее Владимир Путин исключил причастность российских авиакомпаний к перевозке людей, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе и добавил, что мигранты могли попасть в Минск чартерными рейсами, поскольку там действует безвизовый въезд.