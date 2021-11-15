МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Отключение России от SWIFT является маловероятным событием и аналогично объявлению экономической войны; при этом такое решение может нарушить транзакции России с глобальным миром, но не должно нарушить внутреннюю финансовую систему, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин. Visa обнулит комиссии для российских банков за переводы по телефону

"Отключение России от SWIFT мне кажется еще менее вероятным событием, чем ограничения на вторичный рынок нашего госдолга. В истории цивилизации были только разовые случаи отключения отдельных стран от глобальных систем передачи информации, таких как SWIFT, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это очень серьезно, аналогично объявлению экономической войны", — сказал Саватюгин.

Он отметил, что заставить SWIFT принять такое решение не так просто юридически, поскольку это негосударственная корпорация и не принадлежит какому-то конкретному правительству или стране.

"Впрочем, сейчас нет оснований серьезно ужесточать риторику в отношении России, не говоря уже о конкретных действиях. Такое решение может нарушить наши транзакции с глобальным миром, но уже не должно нарушить нашу внутреннюю финансовую систему. В целом это ни нам, ни им не нужно", — добавил аудитор.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.