ДУБАЙ, 15 ноя — ПРАЙМ. Компании Boeing и "ВСМПО-Ависма" подписали соглашение о поставках титана и расширении сотрудничества. Boeing выплатит $225 миллионов для урегулирования иска акционеров

Церемония подписания соглашения прошла на полях авиационной выставки в Дубае. Соглашение подписали гендиректор "ВСМПО-Ависма" Дмитрий Осипов и глава подразделения Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.

"Стороны договорились о поставках титана и расширении сотрудничества на ближайшие годы", — сообщили представители российской компании.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих стратегическим поставщиком. Численность сотрудников — 20 тысяч человек.