БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — ПРАЙМ. Потребление угля в мире продолжит расти, несмотря на заключения климатической конференции COP26, которые к тому же оказались достаточно слабыми, сказал РИА Новости преподаватель энергетической геополитики в университете ULB в Брюсселе Самюэль Фурфари. Участники COP26 назвали главные направления "зеленых" инвестиций

"Официальный окончательный текст COP26, принятый примерно 200 странами, впервые в истории COP упоминает уголь как источник энергии. Ни о каком другом раньше не упоминалось. И окончательный текст ни к чему не обязывает, он только призывает участников сократить использование угля в качестве топлива для промышленности, выработки электроэнергии и отопления… Это слабый и плохо написанный текст. Он показывает, как мало достигла эта конференция", — сказал Фурфари.

Эксперт напомнил, что ее президент в конце даже заплакал. В основном конференция была "блаблабла", и ее можно назвать провальной, констатировал он.

Фурфари отмечает, что финальный текст COP26 сложно понять. Например, неясно, позволяет ли улавливание CO2 продолжать добычу угля. При этом известные до сих пор методы улавливаниях снижают эффективность использования угля на 10%. А это экономически невыгодно для Индии или Китая, отмечает эксперт.

"Основные потребители угля — США, Китай и Индия — будут продолжать использовать уголь и увеличивать добычу. Ископаемые виды энергии — газ, нефть и уголь — по-прежнему имеют хорошее будущее в ближайшие десятилетия", — считает он.

При этом как заявил на брифинге в рамках климатической конференции COP26 исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, у угля нет будущего в энергетической системе Евросоюза, хотя в Европе насчитывается около 30 регионов, где добывают уголь. В целом же ЕС обязался к середине века стать климатически нейтральным регионом, что потребует сокращения выбросов, снижения использования ископаемого топлива, увеличения потребления энергии из возобновляемых источников. Запасы угля на украинских ТЭС сократились за неделю почти на четверть

Фурфари отмечает, что Германия, Польша, Греция, Чехия по-прежнему являются крупными производителями угля в Европе. ФРГ является чемпионом по выбросам углекислого газа из-за использования угля, потому что ей нужно компенсировать сбои в производстве энергии от ветряных турбин и солнечных панелей, в которые она инвестировала. Страна делает это с использованием худшего из возможных видов угля — лигнитом. Фурфари при этом отмечает, что Германия планирует перейти на газ для компенсации проблем с возобновляемой энергией, и газ, вероятно, будет российским.

В Польше шахты по-прежнему прибыльны, хоть и не сильно, однако у страны есть социальная проблема, связанная с закрытием шахт: десятки тысяч горняков необходимо перевести на другую работу, это не может произойти за несколько ближайших лет, отмечает Фурфатри.

"Для стран-экспортеров угля ничего не меняется. Мы очень далеки от отказа от угля как источника энергии", — заключает он.