ДУБАИ, 16 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за 10 лет вырос в 10 раз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам заседания X российско-эмиратской межправительственной комиссии. Министр энергетики ОАЭ прокомментировал деятельность ОПЕК+

"За этот период времени товарооборот между нашими странами вырос в 10 раз. Мы видим, что параметры нашего товарооборота также растут, и уже показатель на 80% с лишним выше, чем по прошлому году, в прошлый год, который сопровождался ограничениями в рамках ковида, он достиг почти 3,3 миллиарда долларов", — заявил Мантуров.

Говоря о направлениях сотрудничества, он отметил, что достаточно много взаимодействия в области авиационной промышленности и на нынешнем заседании обсуждались возможности его расширения в части высокотехнологичного развития.

"В это раз у нас есть возможность совместить и участие в комиссии нашей межгосударственной, и принять участие в авиационной выставке одновременно. Завтра у нас будет возможность посетить нефтегазовую выставку в Абу-Даби, где принимают участие наши компании нефтегазового машиностроения, посетить EXPO-2020, которые лишний раз говорят о том, что мы крайне заинтересованы в арабских странах в нашем двухстороннем и многостороннем сотрудничестве", — отметил министр.

Мантуров добавил, что на этом сферы взаимодействия двух стран не ограничиваются. "У нас большая гуманитарная повестка в области обмена культурными событиями, в области спорта. В составе нашего сегодняшнего заседания комиссии принимают участие представители разных ведомств и ожидают продолжения деловой активности между представителями бизнеса России и эмиратов", — рассказал глава Минпромторга.

"Мы рассчитываем на то, что те направления, которые мы сегодня обсуждаем традиционно на повестке — активно работает наш деловой совет и обеспечивает дополнительный приток возможностей и инвестиций со стороны эмиратов в России и в разных направлениях и областях — будут способствовать увеличению нашего торгового оборота в будущем", — заключил российский министр.