МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первых трёх кварталов 2021-2022 финансового года (февраль-октябрь) сократилась на 34,4% и составила 10,307 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Ozon повысил прогноз по росту оборота от продаж товаров и услуг

Разводненная чистая прибыль Walmart в пересчете на акцию по итогам этого периода составила 3,59 доллара после 5,48 доллара в аналогичном периоде прошлого финансового года. Общая выручка Walmart в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 3,1%, составив 419,883 миллиарда долларов.

Консолидированная чистая прибыль компании по итогам третьего квартала финансового года составила 3,132 миллиарда долларов, снизившись в 1,6 раза в годовом выражении. Разводненная чистая прибыль на акцию увеличилась до 1,11 доллара с 1,8 доллара годом ранее. Общая выручка компании по итогам квартала увеличилась на 4,3% и составила 140,525 миллиарда долларов. Ожидался рост показателя до 135,42 миллиарда.

Компания также сообщила, что с начала финансового года выкупила свои акции на 7,4 миллиарда долларов, что составляет 35% от запланированного выкупа.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.