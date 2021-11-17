МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия может продолжить уменьшать вложения в государственные ценные бумаги США, поскольку их доходность может вырасти (то есть, стоимость самого портфеля бумаг — снизиться), при этом из-за риска блокировок эти вложения уже сильно сократились, рассказал РИА Новости ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие инвестиции" Андрей Кочетков. Россия снова сократила вложения в госдолг США

Россия сократила вложения в госбумаги США в сентябре на 86 миллионов долларов, до 3,918 миллиарда. В том числе долгосрочные облигации составили в российском портфеле 204 миллиона долларов, а краткосрочные — 3,714 миллиарда.

"Текущие вложения России в госдолг США можно считать ничтожными. Они занимают долю процента от международных резервов. Кроме того, сейчас далеко не лучший момент для покупки казначейских обязательств, так как ожидается рост их доходностей. Поэтому можно предполагать дальнейшее сокращение вложений, разве только на отдельные периоды РФ будет вкладываться в краткосрочные бумаги, которые, по сути, рассматриваются в качестве наличных средств", — считает эксперт.

"Фактически, вложения РФ в госдолг США сократились на порядки из-за опасений, что Вашингтон может заблокировать использование данных инструментов для РФ. То есть, в России эти инструменты уже не рассматриваются в качестве крайне надёжных, а по сей причине смысла в их покупке сейчас нет", — добавляет Кочетков.