МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Всемирный фонд дикой природы просит Еврокомиссию, которая является законодательным органом ЕС, ужесточить правила экспорта ряда товаров, чтобы снизить риски для природы, говорится в сообщении европейского отделения фонда (WWF European Policy Office). Защитники природы предложили запретить промышленный лов кеты в Амуре

Еврокомиссия (ЕК) в среду предложила запретить использование в Евросоюзе товаров, которые провоцируют исчезновение лесов. Эти правила будут гарантировать, что продукты, которые поставляются и потребляются в союзе, не способствуют глобальному сокращению и деградации лесов, отмечала ЕК. Основной причиной таких проблем с лесами обычно является расширение сельского хозяйства, связанное с производством сои, говядины, пальмового масла, древесины, какао и кофе.

"Этот закон может значительно уменьшить (негативное — ред.) влияние мировой торговли на окружающую среду… но в нем не хватает некоторых важных аспектов", — говорится в релизе фонда.

В WWF считают, что помимо лесов, в законопроект стоит включить и другие объекты.

"ЕК предлагает оценить, включать ли другие природные экосистемы, такие как луга, саванны и водно-болотные угодья, после первого анализа работы закона через два года после его вступления в силу. Это слишком поздно: эти экосистемы исчезают с угрожающей скоростью", — говорится в сообщении.

В фонде отмечают, что чуть более чем за год было уничтожено около 5 тысяч квадратных километров земли в бразильской саванне Серрадо, крупнейшем поставщике сои в ЕС. "Это в три раза больше Лондона", — констатирует фонд.

Еврокомиссия писала, что за период с 1990 по 2020 год мир потерял 420 миллионов гектаров леса — площадь, превышающая Европейский союз.

Согласно недавнему исследованию, почти 90% потери лесов во всем мире обусловлено расширением сельского хозяйства, отмечает Всемирный фонд дикой природы.

"Только на Евросоюз приходится 16% вырубки тропических лесов, связанной с международной торговлей такими товарами, как соя, пальмовое масло и говядина", — говорится в его релизе.