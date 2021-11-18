Фьючерсы на золото закрылись на максимуме с июня на фоне опасений по поводу инфляции
p>МОСКВА, 18 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки золота в среду выросли после снижения по итогам двух сессий подряд, получая поддержку со стороны опасений относительно ускорения инфляции.
Тем временем индекс доллара США немного снизился с уровней в районе максимума с июля 2020 года.
Во вторник цены на золото снизились на 0,7%, так как позитивные экономические данные США поддержали доллар и несколько ослабили спрос на активы-убежища.
Опасения относительно ускорения инфляции, а также понимание того, что рост цен не находится под контролем, реальны и сказываются не только на финансовых рынках, но и на крупных розничных компаниях, тогда как участники рынка ожидают большей ясности, отметил Джефф Райт из Wolfpack Capital.
"Цены на золото растут и в течение примерно 30 дней сформировали ряд более высоких минимумов", — добавил Райт.
Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 16,10 доллара, или 0,9%, до 1870,20 доллара за унцию, максимального уровня закрытия с 11 июня. По итогам сессий понедельника и вторника золото снизилось в цене.
Согласно вышедшим в среду официальным данным, число закладок новых домов в США в октябре снизилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 1,52 млн единиц в год.
Считается, что падение числа закладок было частично обусловлено ускорением роста цен на строительные материалы, заявил Райт. "Инфляция проявляется повсеместно, и золото выигрывает от этого", — сказал он.
Опубликованные во вторник данные указали, что розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, продемонстрировав самый сильный рост с марта.
Опасения относительно ускорения инфляции нашли отражение в этом отчете, что и оказало некоторую поддержку котировкам золота, используемого для хеджирования инфляционных рисков.
"Усиление инфляционных ожиданий способствует ралли цен на золото, так как реальные процентные ставки продолжают снижаться", — сообщили аналитики Sevens Report Research.
"Если инфляция в ближайшие месяцы преодолеет пик, как ожидают в большинстве центральных банков, то реальные процентные ставки, вероятно, сформируют дно. В таком случае цены на золото вряд ли достигнут новых рекордных максимумов, — добавили аналитики. – Между тем на рынке золота по-прежнему наблюдается повышательный тренд, и падение в район 1800 долларов за унцию, вероятно, будет хорошей возможностью для покупки".
Инвесторы на текущей неделе сосредоточатся на выступлениях ряда руководителей ФРС, которые могут пролить свет на состояние экономики США и темпы сокращения программы покупки активов, а также сроки и темпы повышения процентных ставок. Эти выступления могут оказать влияние на цены активов на мировых рынках, в том числе, золота.
Президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс в среду заявил, что рынкам надо готовиться к следующему большому шоку, передает Reuters.
Среди других выступающих в четверг представителей ФРС: президент ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли, президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик и президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс.
"Мы хотим услышать от них более цельной позиции по вопросам денежно-кредитной политики. Председатель ФРС пока заявляет, что нет смысла спешить в плане повышения процентных ставок. Участники рынка не ожидают изменения процентных ставок до 3-го квартала 2022 года", — сказал Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.
Между тем декабрьские фьючерсы на серебро закрылись с повышением на 22 цента, или 0,9%, по 25,167 доллара за унцию, более чем нивелировав снижение на 0,6% по итогам торгов вторника.
Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, на момент написания статьи в среду потерял примерно 0,1%, снизившись с уровней в районе максимума с июля 2020 года. На фоне ослабления доллара деноминированные в американской валюте активы становятся более привлекательными для держателей других валют.
Декабрьские фьючерсы на медь снизились в цене на 2,0%, до 4,266 доллара за фунт. Январские фьючерсы на платину упали на 0,5%, до 1069,10 доллара за фунт, а декабрьские контракты на палладий подорожали примерно на 0,8%, до 2184,50 доллара за фунт.
— Авторы Mark DeCambre, Myra P. Saefong; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/world/20211118/835249971.html