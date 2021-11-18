p>МОСКВА, 18 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки золота в среду выросли после снижения по итогам двух сессий подряд, получая поддержку со стороны опасений относительно ускорения инфляции. Золото восстанавливается после снижения на статистике из США

Тем временем индекс доллара США немного снизился с уровней в районе максимума с июля 2020 года.

Во вторник цены на золото снизились на 0,7%, так как позитивные экономические данные США поддержали доллар и несколько ослабили спрос на активы-убежища.

Опасения относительно ускорения инфляции, а также понимание того, что рост цен не находится под контролем, реальны и сказываются не только на финансовых рынках, но и на крупных розничных компаниях, тогда как участники рынка ожидают большей ясности, отметил Джефф Райт из Wolfpack Capital.

"Цены на золото растут и в течение примерно 30 дней сформировали ряд более высоких минимумов", — добавил Райт.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 16,10 доллара, или 0,9%, до 1870,20 доллара за унцию, максимального уровня закрытия с 11 июня. По итогам сессий понедельника и вторника золото снизилось в цене.

Согласно вышедшим в среду официальным данным, число закладок новых домов в США в октябре снизилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 1,52 млн единиц в год.

Считается, что падение числа закладок было частично обусловлено ускорением роста цен на строительные материалы, заявил Райт. "Инфляция проявляется повсеместно, и золото выигрывает от этого", — сказал он.

Опубликованные во вторник данные указали, что розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, продемонстрировав самый сильный рост с марта.

Опасения относительно ускорения инфляции нашли отражение в этом отчете, что и оказало некоторую поддержку котировкам золота, используемого для хеджирования инфляционных рисков.

"Усиление инфляционных ожиданий способствует ралли цен на золото, так как реальные процентные ставки продолжают снижаться", — сообщили аналитики Sevens Report Research.

"Если инфляция в ближайшие месяцы преодолеет пик, как ожидают в большинстве центральных банков, то реальные процентные ставки, вероятно, сформируют дно. В таком случае цены на золото вряд ли достигнут новых рекордных максимумов, — добавили аналитики. – Между тем на рынке золота по-прежнему наблюдается повышательный тренд, и падение в район 1800 долларов за унцию, вероятно, будет хорошей возможностью для покупки".

Инвесторы на текущей неделе сосредоточатся на выступлениях ряда руководителей ФРС, которые могут пролить свет на состояние экономики США и темпы сокращения программы покупки активов, а также сроки и темпы повышения процентных ставок. Эти выступления могут оказать влияние на цены активов на мировых рынках, в том числе, золота.

Президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс в среду заявил, что рынкам надо готовиться к следующему большому шоку, передает Reuters.

Среди других выступающих в четверг представителей ФРС: президент ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли, президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик и президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс.

"Мы хотим услышать от них более цельной позиции по вопросам денежно-кредитной политики. Председатель ФРС пока заявляет, что нет смысла спешить в плане повышения процентных ставок. Участники рынка не ожидают изменения процентных ставок до 3-го квартала 2022 года", — сказал Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

Между тем декабрьские фьючерсы на серебро закрылись с повышением на 22 цента, или 0,9%, по 25,167 доллара за унцию, более чем нивелировав снижение на 0,6% по итогам торгов вторника.

Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, на момент написания статьи в среду потерял примерно 0,1%, снизившись с уровней в районе максимума с июля 2020 года. На фоне ослабления доллара деноминированные в американской валюте активы становятся более привлекательными для держателей других валют.

Декабрьские фьючерсы на медь снизились в цене на 2,0%, до 4,266 доллара за фунт. Январские фьючерсы на платину упали на 0,5%, до 1069,10 доллара за фунт, а декабрьские контракты на палладий подорожали примерно на 0,8%, до 2184,50 доллара за фунт.

— Авторы Mark DeCambre, Myra P. Saefong; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ