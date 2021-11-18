АНКАРА, 18 ноя — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, сообщает регулятор на фоне рекордного падения курса турецкой лиры. Турецкая валюта продолжает обновлять антирекорды

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) на один процентный пункт — до 15%", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг курс турецкой лиры по отношению к доллару вновь обновил исторический минимум в ожидании очередного снижения учетной ставки, он возрос до 10,98 лиры за доллар.

Центробанк Турции принял в конце октября решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение. Эксперты ожидали очередного снижения ставки регулятором в четверг.

Лира начала резко дешеветь в середине октября на новости об увольнении по указу президента Турции Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.