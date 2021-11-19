МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая на трехсторонней встрече с лидерами США и Канады, предложил президенту Джо Байдену и премьеру Джастину Трюдо совместно планировать производство на континенте, чтобы обеспечить импортозамещение и тем самым ограничить доминирование Китая на мировом рынке. Китай опубликовал октябрьскую экономическую статистику

В частности он отметил, что на Канаду, США и Мексику приходится 13% мирового рынка, тогда как Китай доминирует с 14,4%, при том что в 1990 году доля Китая составляла 1,7%, а Северной Америки — 16%. "Если тенденция последнего десятилетия сохранится еще на 30 лет, к 2051 году Китай будет занимать 42% мирового рынка, а мы — США, Мексика и Канада — сохраним 12%, что помимо того, что является неприемлемой диспропорцией в экономической сфере, сохранит искушение сделать ставку на разрешение этого неравенства с помощью силы. Это подвергло бы нас всех опасности", — заявил политик.

По его мнению, у региона есть все, что нужно для укрепления экономики, в том числе, молодая и подготовленная рабочая сила, технологическое развитие и запасы природных ресурсов. Но при этом сохраняется проблема недостаточного обеспечения рынка собственными товарами, что обуславливает необходимость импортных поставок.

При этом Лопес Обрадор подчеркнул, что США и Канаде, испытывающим нехватку рабочей силы, следует перестать сдерживать прибытие мигрантов, а вместо этого изучить спрос на рабочую силу и открыть упорядоченный миграционный поток.

Лидеры государств Северной Америки проводят в Вашингтоне "Саммит трех друзей". В последний раз аналогичная встреча проходила в Канаде в 2016 году.