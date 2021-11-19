Fitch улучшило прогноз по рейтингу Morgan Stanley до позитивного со стабильного
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг американского банка Morgan Stanley на уровне "А" и улучшило прогноз по нему до позитивного со стабильного, сообщается в релизе агентства.
"Позитивный прогноз отражает трансформацию структуры доходов и бизнес-модели фирмы, чтобы сделать ее более устойчивой и, следовательно, более удобной для кредиторов", — говорится в сообщении.
Согласно агентству, подтверждение рейтинга Morgan Stanley отражает стабильные показатели компании в условиях пандемии, устойчивую позицию капитала и сохранение приверженности своей стратегии по диверсификации.
Fitch отмечает, что подтверждение рейтинга банка также отражает высокие операционные показатели компании за последние несколько кварталов, его сильную капитальную позицию и надежную инфраструктуру рисков, которые позволили ему выявлять и устранять рискованные позиции, чтобы избежать значительного финансового воздействия на его сегмент институциональных ценных бумаг.
Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.
https://1prime.ru/world/20211119/835269117.html
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