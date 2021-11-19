МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью порталу "Цензор" заявил, что малые города в стране находятся на грани банкротства из-за установленных цен на газ. Украина и Польша помогут "Газпрому" окупить "Северный поток-2"

Он заявил, что сейчас 2 миллиарда гривен (порядка 5,5 миллиарда рублей) из бюджета Киева выделили на компенсацию разницы между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая сложилась из-за подорожания "голубого топлива".

"Это колоссальные средства", — отметил политик. Он добавил, что такие компенсации стоят украинскому бюджету больших денег.

"А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва", — пояснил Кличко, добавив, что правительство страны до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и так и не взялось компенсировать нынешние расходы.

80% составляющей тарифов — это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ, напомнил Кличко и отметил, что мэры городов сделали все для того, чтобы тарифы для населения не выросли. "И договорились, и меморандум подписали с правительством, "Нафтогазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам", — отметил он.