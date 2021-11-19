ЕРЕВАН, 19 ноя — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что у стран ЕАЭС есть еще незадействованные резервы для замещения импорта из третьих стран поставками внутри союза. Мишустин призвал исключить серые схемы на едином рынке ЕАЭС

"Мы увеличили (в 2021 году – ред.) импорт товаров из третьих стран на 24% — это почти 27 миллиардов долларов. Полагаю, что ощутимую долю из этих 27 миллиардов долларов внешних закупок могла бы занять взаимная торговля внутри союза. В этой связи я предложил бы комиссии (ЕЭК – ред.) подготовить соответствующую справочную информацию по импорту из третьих стран и анализ его возможного замещения за счет развития внутренних поставок в союзе. Уверен, что здесь мы можем найти существенные резервы", — заявил Головченко, выступая в пятницу в Ереване на заседании Евразийского межправсовета.

Он также отметил, что в вопросе повышения уровня обеспеченности государств — членов ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями нужно рассчитывать прежде всего на внутренние ресурсы и резервы союза. По словам белорусского премьера, правильность этого тезиса подтвердила пандемия коронавируса.

"В этой связи важнейшей задачей считаю формирование кооперационных цепочек предприятий фармацевтической промышленности ЕАЭС, проработку источников финансирования и инструментов поддержки совместных кооперационных проектов в этой сфере", — отметил Головченко.

Он также выступил за развитие интернет-торговли в ЕАЭС, подчеркнув важность поэтапного выравнивания норм беспошлинного ввоза товаров во всех странах союза.

В целом премьер Белоруссии отметил, что уходящий год нельзя назвать простым для ЕАЭС. "Вместе с тем мы завершаем его с неплохими результатами в части восстановления экономик наших стран. Уверен, что рост ВВП в нашем союзе за девять месяцев текущего года на 4,5%… стал возможным в том числе благодаря тем преимуществам, которые обеспечивает наша евразийская экономическая интеграция", — сказал он.