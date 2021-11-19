МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Четыре российских танкера с двумя миллионами баррелей дизеля из природного газа отправились в США на фоне высоких цен на топливо в стране, их прибытие ожидается на следующей неделе, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные платформы отслеживания и аналитики грузов Vortexa. Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов колеблются

"Флот танкеров с российским дизельным топливом, направляющийся к восточному побережью США, может помочь снизить самые высокие розничные цены на топливо за 7 лет. Четыре танкера с 2 миллионами баррелей российского дизеля на борту, максимальным объемом с 2018 года, должны прибыть на следующей неделе", — говорится в заметке.

Отмечается, что это дизельное топливо получают из природного газа. Как объяснил управляющий директор Vortexa в Хьюстоне, слова которого приводит Блумберг, Россия лучше Европы подходит для таких поставок в связи с ее доступом к дешевому природному газу. Традиционным поставщиком топлива на восточное побережье выступает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Irving Oil Ltd. St. John в Канаде, который сейчас возобновляет производство после плановых ремонтных работ, начавшихся в конце сентября.

Цены на дизельное топливо на восточном побережье США выросли до максимальных с 2014 года, при этом запасы нефтепродуктов в регионе упали примерно на треть по сравнению с уровнями в начале года. Спрос на дизельное топливо в США также остается высоким, и ожидается дальнейший его рост в следующем году до самого высокого уровня с 2018 года до тех пор, пока перевозчики не устранят отставание в поставках, накопленных с начала пандемии COVID-19.