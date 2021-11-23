МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Финансовые эксперты крупнейших учреждений мира бросились разгадывать послание Народного банка Китая (НБК) и правительства страны, в котором, считают аналитики, было зашифровано в последнем отчете регулятора о направлениях и мерах денежно-кредитной политики Поднебесной, сообщает CNBC. В России предложили изменить процедуру получения медсправок для водителей

Интерес финансистов вызвали несколько фраз, которые содержатся в первой опубликованной версии отчета НБК, но которые исчезли в новой редакции.

В частности, НБК сообщал, что не будет прибегать к новым существенным денежно-кредитным стимулам наподобие тех, что были использованы в 2020 году на фоне начала пандемии COVID-19.

В обновленных версиях документа указаний на дальнейшее поведение НБК отсутствовало, это заставило аналитиков подумать, что в действительности регулятор готовится к грядущему смягчению ДКП. В том числе — посредством снижения ключевой ставки или программами закупки государственных и корпоративных ценных бумаг.

Как заявил главный экономист японского инвестбанка Nomura по Китаю Тинга Лу, поведение НБК в условиях скрытности китайских органов власти в целом можно считать как официальное заявление о смене курса денежно-кредитной политики. Он добавил, что поведение китайских властей было бы логичным, так как Поднебесная переживает самый острый экономический спад с 2015 года, если не брать во внимание первое полугодие 2020-го.