МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украинский специалист по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк заявил, что о банкротстве Украины и неспособности страны рассчитаться по внешним государственным долгам. Финансовый мир бросился разгадывать послание Китая

С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции в Киеве, пишет "Голос.ua".

Он напомнил, что на конец сентября текущего года дефицит текущего счета Украины составлял 1,4 миллиарда. Он не уточнил — долларов или гривен.

"То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства", — заявил он.

Помимо этого, желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, ситуацию не может изменить даже то, что проценты по облигациям увеличились, отметил Степанюк и пояснил, что процент — это "то, что точно будут платить все украинцы".

Ни одна страна в мире, кроме Украины, не дает по своим ценным бумагам таких процентов, подытожил он.