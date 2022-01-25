Бумаги российских компаний преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 12.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 2,01% — до 6,81 доллара, "Новатэка" — на 1,97%, до 193,07 доллара, "Лукойла" — на 2,87%, до 79,95 доллара.
Бумаги "Газпрома" дорожают на 1,93%, до 7,49 доллара, "Газпром нефти" дешевеют на 1,84%, до 30,73 доллара.
Расписки "Норникеля" увеличиваются в цене на 0,39% — до 26,8 доллара, "Северстали" дешевеют на 0,09%, до 17,62 доллара, НЛМК — на 0,77%, до 24,57 доллара.
Бумаги ВТБ дорожают на 4,05% — до 1,03 доллара, Сбербанка — на 3,07%, до 12,02 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 5,02% — до 60,09 доллара.
GDR АФК "Система" дорожают на 0,35% — до 4,98 доллара. Бумаги "Магнита" растут в цене на 0,63% — до 11,96 доллара, "Ленты" — падают на 11,2%, до 2,04 доллара.
https://1prime.ru/world/20220125/835880346.html