МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций продолжает коррекционный рост

По состоянию на 12.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 2,01% — до 6,81 доллара, "Новатэка" — на 1,97%, до 193,07 доллара, "Лукойла" — на 2,87%, до 79,95 доллара.

Бумаги "Газпрома" дорожают на 1,93%, до 7,49 доллара, "Газпром нефти" дешевеют на 1,84%, до 30,73 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличиваются в цене на 0,39% — до 26,8 доллара, "Северстали" дешевеют на 0,09%, до 17,62 доллара, НЛМК — на 0,77%, до 24,57 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 4,05% — до 1,03 доллара, Сбербанка — на 3,07%, до 12,02 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 5,02% — до 60,09 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,35% — до 4,98 доллара. Бумаги "Магнита" растут в цене на 0,63% — до 11,96 доллара, "Ленты" — падают на 11,2%, до 2,04 доллара.