МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Кригизским энергетикам необходимо 3-4 часа для для восстановления подачи электроэнергии в стране, заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, слова которого цитирует местное издание Tazabek. Подача электроэнергии в Киргизии восстановлена на 50%

Как ранее заявил глава минэнерго страны Доскул Бекмурзаев, энергоснабжение в Киргизии восстановлено уже наполовину.

В Киргизии и некоторых других странах Центральной Азии во вторник произошло масштабное отключение электроэнергии из-за сбоя в объединенной энергосистеме стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в некоторых районах, в том числе в Бишкеке, началось постепенное восстановление энергоснабжения.