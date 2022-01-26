МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Волатильность в глобальной экономике из-за пандемии коронавируса не способствовала реализации новых проектов, но России и Италии удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с итальянским бизнесом в видеоформате. Путин прокомментировал отношения России и Италии в газовой сфере

"Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены<…> Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось все-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке", — сказал Путин.

По его словам, за 11 месяцев 2021 года объем торговли между Россией и Италией вырос на 53,8% и достиг 27,5 миллиарда долларов, а после окончания подсчета итогов прошлого года этот показатель может превысить планку в 30 миллиардов долларов.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Россия удовлетворена сотрудничеством с итальянскими компаниями и банками по масштабным проектам в области энергетики. Речь идет в частности о проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2".

Итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие и в проекте "Восток Ойл", добавил президент. Путин назвал приоритет в работе российских властей

Россия заинтересована в том, чтобы иностранные бизнесмены, в том числе из Италии, чувствовали себя максимально комфортно на российском рынке, заявил Владимир Путин.

"На системной основе принимаем меры для улучшения делового и инвестиционного климата", — сказал он.