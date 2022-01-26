МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рост сырьевых котировок, в частности нефти и других энергоносителей, продолжит раскручивать инфляцию на мировом рынке, что создает риски чрезмерного ужесточения монетарной политики ФРС США и других странах с сильной экономикой, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт пояснил, когда ФРС завершит программу количественного смягчения

"В последнее время встревоженность ФРС США инфляцией усугубилась очередным скачком цен на нефть. Доходность двухлетних казначейских облигаций США немедленно отреагировала, ожидая дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Очевидно, что, если цены на нефть продолжат расти, инфляционному всплеску будет трудно скорректироваться", — говорит директор по управлению инвестициями группы Julius Baer Ив Бонзон.

"Рост сырьевых котировок усиливает инфляцию в крупнейших экономиках, оказывая на них давление, а также заставляя ключевые центробанки более быстрыми темпами ужесточать монетарную политику, что также способно ухудшить экономические перспективы", — согласен Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Бонзон также отмечает, что динамика рынка нефти в краткосрочной перспективе очень непредсказуема, и прогнозирует небольшой рост спроса в 2022 году, в основном за счет развивающихся стран. Эксперт добавляет, что ожидается увеличение темпов производства, которое в США должно вернуться к допандемическому уровню в течение 1-2 лет и, если у крупного производителя не возникнет политических проблем, дефицита не будет.

"Тем не менее, опасения по поводу чрезмерного ужесточения мер со стороны ФРС США не ослабнут, пока цена на нефть продолжает расти", — заключил Бонзон.

Стоимость североморской смеси Brent 19 января впервые с 13 октября 2014 года преодолела отметку в 89 долларов за баррель. На текущий момент апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки 87,9 доллара за баррель.