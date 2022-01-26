РИМ, 26 янв — ПРАЙМ. Итальянские сельхозпроизводители ожидают проблем для себя от потенциального введения новых санкций ЕС против России, заявил в среду руководитель одного из крупнейших итальянских отраслевых объединений Сonfagricoltura Массимилиано Джансанти. Путин позитивно оценил экономические отношения России и Италии

"Наше внимание обращено к возможным новым санкциям, которые Европейский союз может ввести в отношении Российской Федерации", — говорится в заявлении Джансанти. Он подчеркнул, что после ввода санкций ЕС в августе 2014 года Москва закрыла свой рынок для европейского экспорта продуктов питания, что "нанесло серьезный ущерб итальянским производителям".

В то же время Джансанти подчеркнул, что, несмотря на санкционные меры, экспорт итальянской сельхозпродукции в Россию в 2020 году в стоимостном выражении составил 7 миллиардов евро, что сравнимо с размером поставок на рынок Японии.

Глава Confagricoltura также отметил, что нарастание противоречий в отношениях между Россией и Украиной "может дестабилизировать международный рынок зерновых". Однако, по его мнению, это в любом случае не коснется Евросоюз, поскольку европейские страны, производящие в год более 290 миллионов тонн зерна, полностью удовлетворяют свои потребности. СМИ: власти Италии рекомендовали отменить встречу бизнеса с Путиным

В марте 2014 года страны Запада начали вводить санкции против российских граждан и организаций после проведения в Крыму, обвиняя Россию в "подрыве территориальной целостности Украины". В ходе этого референдума 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России не раз отмечало, что жители Крыма демократическим путем, согласно международному праву и Уставу ООН, проголосовали за воссоединение с Россией, и вопрос Крыма закрыт окончательно.

В августе 2014 года Россия ограничила импорт продуктов питания из стран, которые ввели в отношении нее санкции, под запрет попали такие товары как мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры.