МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Работа электростанций в Узбекистане восстановлена на 80% после масштабного блэкаута в стране накануне, сообщила в среду пресс-служба минэнерго республики. Теплоснабжение полностью восстановлено в Ташкенте после блэкаута

В Узбекистане 25 января в некоторых регионах страны произошло массовое отключение электроэнергии. Позднее в минэнерго уточнили, что началось постепенное восстановление подачи электричества. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, коснувшаяся государства Центральной Азии, случилась из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

"В результате всех принятых мер работа действующих тепловых и гидроэлектростанций страны восстановлена на 80 %", — говорится в публикации в Telegram-канале минэнерго.

По данным министерства, в первую очередь была восстановлена работа ГЭС, сейчас их производственные мощности вышли на максимальные показатели. " При этом, понятно, что имеют место отдельные перебои в подаче электроэнергии", — отметили в пресс-службе. В Узбекистане возобновлена добыча на 62 месторождениях газа

В энергосистеме Узбекистана функционируют более 50 электростанций совокупной мощностью порядка 15 ГВт, в частности общая мощность 11 тепловых электростанций составляет 13,1 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.

Во вторник были отмечены массовые отключения электроэнергии в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предполагается, что это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.

Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, является блоком энергосистем, включающим в себя системы южной части Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.