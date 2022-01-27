МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в ушедшем году сократилась на 31% к уровню 2020 года, составив 1,415 триллиона вон (примерно 1,2 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Чистая прибыль Samsung в 2021 году выросла в 1,5 раза

Операционная прибыль снизилась на 1% в годовом выражении и составила 3,864 триллиона вон (3,2 миллиарда долларов).

Выручка компании увеличилась на 28%, достигнув 74,721 триллиона вон (62,4 миллиарда долларов), также следует из сообщения.

В четвертом квартале компания уменьшила чистую прибыль в 12,5 раза в годовом выражении, до 21,3 миллиарда вон (17,5 миллиона долларов). Операционная прибыль за период составила 677,7 миллиарда вон (565 миллионов долларов), сократившись на 21% в годовом выражении. Выручка компании за отчетный период выросла на 20,7% и составила 21,009 триллиона вон (17,5 миллиарда долларов).

После выхода этих данных и по итогам биржевых торгов акции компании подешевели на 3,88%.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.