БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Евросоюз стремится расширять и укреплять отношения с Китаем, несмотря на разногласия, возникающие в торговых вопросах, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции. Евросоюз возбудил дело против Китая в ВТО

ЕК от имени Евросоюза начала в четверг разбирательство во Всемирной торговой организации с Китам из-за его ограничений на поставки товаров литовского происхождения из ЕС.

"Китай является нашим основным торговым партнером, он также является жизненно необходим партнёром для достижения глобальных целей Евросоюза, к примеру, климатических, которые требуют коллективного подхода. Мы ценим эти отношения, мы хотим поддерживать их. … Мы нацелены на углубление и укрепление наших взаимосвязей", — сказал Домбровскис, комментируя возбуждение спора с Китаем в ВТО.