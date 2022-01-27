МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Почти 60% граждан ФРГ выступили против поставок обужия и вооружений на Украину. С тех же позиций выступает и правительство Германии во главе с представителем партии социал-демократов, канцлером Олафом Шольцем, показывают результаты исследования социологического института YouGov.

По данным исследования, против такого рода поставок оружия выступили 59% опрошенных.

20% считают, что Украине нужно предоставить оборонительное оружие.

Еще 21% респондентов в Германии затруднились с ответом.

Опрос проходил с 21 по 25 января этого года, в нем приняли участие 2042 человека старше 18 лет.

В частности, 52% опрошенных немцев считают, что Германия должна играть более активную роль в урегулировании кризиса. 61% высказали мнение, что Шольц должен "как можно скорее совершить визит в Москву" для проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

В поддержку "Северного потока — 2" выступили 47% опрошенных, 19% затруднились с ответом, 33% — скорее против.

На вопрос, должно ли возможное обострение ситуации на границе Украины привести к ограничениям в работе "Северного потока — 2", положительно ответили 43%участников опроса, еще 33% выступают против такого шага.