Минторг США оценил ВВП страны в четвертом квартале
Минторг США оценил рост ВВП страны в четвертом квартале в 6,9%
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста американской экономики на 5,5% в пересчете на год.
https://1prime.ru/world/20220127/835908768.html
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