МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста американской экономики на 5,5% в пересчете на год.