МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Журналист британского издания The Times считает, что Россия часто использует газ как инструмент давления на партнеров. По мнению Роджера Бойеса, высокие цены на голубое топливо вызывают тревогу у Запада.

Автор статьи уверен: давление президента России Владимира Путина на энергетический рынок окажет "опустошительное воздействие" на стоимость удобрений и на урожаи. Это может привести к всемирному голоду, считает он.

В то же время обозреватель признает: действия Запада направлены отнюдь не на решение этой проблемы.

"Российское давление на рынок окажет опустошительное воздействие на стоимость удобрений и на урожаи. Россия никогда не исключала возможность использовать поставки газа на Запад в качестве средства давления на него. Газ, по ее мнению, может стать либо дополнением к танковым дивизиям, либо их заменой.Те государства, которые вызывали недовольство у Кремля, иногда сталкивались с неожиданными "техническими" проблемами на трубопроводах посреди холодной зимы. С посещавшими своих центрально- и восточноевропейских покупателей газпромовскими руководителями носились как с персонами царских кровей. Российский газ стал инструментом наказания и вознаграждения", — говорится в статье.

В настоящее время Запад встревожен. Он думает о том, что высокие газовые цены приведут к повышению стоимости жизни в его странах и вызовут кризис. Сейчас, когда русские затягивают удавку на шее Украины в ходе необычайно продолжительного и очень публичного предвоенного периода, цены на наличный газ выросли в три раза по отношению к январю прошлого года. В шесть раз — по сравнению с типичным допандемийным уровнем.

Отмечается, что Британия меньше зависит от российского газа, чем многие из ее соседей, но и у нее нет иммунитета от скачущих мировых цен. Если Россия нападет на Украину, или даже если она продлит нынешнее противостояние до конца зимы, нагрузка на газовый рынок будет такой мощной, что по своей волатильности он превзойдет все показатели последнего десятилетия. "По другим причинам, в том числе из-за удара поддерживаемых Ираном хуситов по Объединенным Арабским Эмиратам с применением дронов, нефть в этом месяце установила семилетний рекорд, а марка Брент имеет все шансы к сентябрю вырасти в цене до 100 долларов за баррель", — переводит материал ИноСМИ.

Но именно газ создает проблемы, и смотреть на возникающие тенденции надо гораздо шире: это топливо очень важно для производства азотных удобрений, мочевины, аммиачной селитры. "Последние шесть месяцев фермеры во всем мире страдают от роста цен на удобрения и от их нехватки. Будучи не в состоянии должным образом удобрить свои поля, а также получить кредиты, которые позволили бы им протянуть до сбора урожая, они предупреждают, что урожаи в этом году будут низкие. Заводы по производству удобрений закрываются или работают вполсилы, так как нет никакой возможности предсказать, насколько высоко взлетят цены", — отмечает автор.

Что касается Китая, то он с осени запретил экспорт фосфорных удобрений, чтобы не было дефицита у собственных фермеров. Это ударит по индийским аграриям: они выращивают пшеницу.

Из-за дефицита мочевины фермеры Пакистана вышли на улицы и в ходе протестов перегораживают дороги. Они жалуются, что такая нехватка негативно отразится на урожаях пшеницы, сахарного тростника и кукурузы.

Именно таков побочный эффект от конфронтации между Россией и Украиной — возможность возникновения голода. "Звучащие в Британии привычные политические лозунги свидетельствуют о том, что этой зимой нуждающиеся столкнутся со сложным выбором: либо отапливать свои дома, либо есть. Но происходящее во всем мире выходит далеко за рамки этой дилеммы, и банальный совет надеть свитер и немного попрыгать дома для согрева здесь никак не подходит", — отметил обозреватель.