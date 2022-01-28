БРЮССЕЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. В случае, если ЕС примет решение о вводе новых жёстких экономических санкций против России, эти ограничительные меры могут ощутимо ударить и по самой Европе, это вопрос, который необходимо обсуждать, а нарастание санкционной риторики должно быть остановлено, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт объяснил, почему США не введут санкции против России

Глава Евросовета Шарль Мишель накануне сообщил, что в случае дальнейшего углубления противоречий в отношениях между Россией и Украиной ЕС может ввести жесткие санкционные меры против Москвы, но в Брюсселе не хотят этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию путем дипломатии. Россия многократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает.

По мнению профессора Льежского университета Нины Бачкатов (Nina Bachkatov), экономические и политические чиновники Евросоюза, в том числе из Европейского центрального банка, видят опасность от жёстких экономических санкций против России для финансового сектора Европы, инвестирующего в российскую экономику.

"Появляется явное несоответствие между угрожающими разговорами и представлением о том, насколько плохими будут такие санкции для европейской экономики", — пояснила она.

В Европе также понимают, что, например, отключение России от SWIFT обернулось бы катастрофой для таких важных для ЕС банков, как, скажем, ING, отмечает Бачкатов.

"Россия пострадает, но экономические санкции будут карательными мерами для Европы по крайней мере в той же степени, что и для России. Это пища для размышлений", — подчеркнула она. СМИ: ЕС и Британия готовят санкции против новых газовых проектов России

Кроме того, по её мнению, Германия и другие европейские страны также опасаются возможного прекращения поставок газа из России — и это на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Другой эксперт, член бельгийского федерального парламента Филип де Винтер (Filip De Winter), также предупреждает о возможном эффекте бумеранга от потенциально возможных новых ограничительных мер.

"Воздействие экономических санкций в отношении России будет разрушительным для моего города Антверпена, который является вторым по величине европейским портом и где грузопоток в и из России является третьим по объёму. То же самое и с другим главным бельгийским портом — Зебрюгге", — отметил он.

Сельскохозяйственная отрасль Фландрии, а именно производство фруктов и молочных продуктов, очень сильно пострадали от российских ответных ограничений, введенных в 2014 году, напоминает де Винтер. Очередная волна жестких мер оказалась бы настоящей катастрофой для экономики Фландрии, заявляет он.

"Европа должна проснуться и перестать слепо следовать за американцами в украинско-натовском кризисе. Сказать, что Европа "удивлена" американской "драматизацией", недостаточно. Мы должны остановить эту эскалацию", — пояснил эксперт.