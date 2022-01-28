МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 ноября, подскочила почти в 9 раз — до 11,01 миллиарда шведских крон (1,2 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Volvo за 2021 год выросла в 1,7 раза

В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 6,65 кроны (0,71 доллара) против 0,75 кроны (0,08 доллара) годом ранее. Выручка компании выросла на 6,4%, до 198,967 миллиарда крон (21,2 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала финансового года Н&М нарастила чистую прибыль в 1,9 раза — до 4,621 миллиарда крон (490 миллионов долларов). В пересчете на акцию прибыль составила 2,79 кроны (0,3 доллара) против 1,5 кроны (0,16 доллара) годом ранее. Квартальная выручка поднялась на 8,1%, до 56,813 миллиарда крон (6,07 миллиарда долларов).

Объем продаж H&M в России по итогам квартала вырос на 13%, до 2,071 миллиарда крон (220 миллионов долларов). Количество магазинов в стране по итогам периода составило 168. Общее количество магазинов H&M в мире по итогам фингода сократилось до 4 801, что на 217 меньше, чем годом ранее.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,8 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.