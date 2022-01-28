МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. На популярном форуме Reddit американец пожаловался, что, как и его школьные друзья, все еще живет с родителями. По его мнению, американский образ жизни скоро рухнет. Европе предрекают катастрофу в случае прекращения поставок газа из России

Жителям Соединенных Штатов не хватает денег на элементарные вещи. Комментаторы с ним согласились: граждане "земли свободы" продали свою душу.

"Мне слегка за 30, и почти все мои школьные друзья либо до сих пор живут с родителями, либо живут одни, но едва сводят концы с концами. Я не знаю никого из сверстников, кто бы жил в собственном доме в свое удовольствие и сам за все платил. Мы все из среднего класса, росли в пригородах. Большинство из нас учились в колледжах. Мы ели полезные овощи и молились Иисусу — как полагается. И я знаю, что еще больше народу живет живет гораздо хуже. Под каждой эстакадой в моем городе выросли целые лагеря бездомных", — переводит текст статьи ИноСМИ.

"Когда я был ребенком, бомжей, считай, не было вовсе. Теперь они повсюду. И это не их вина. Не то чтобы они опустили руки и покатились под откос. У меня такое чувство, что что-то большое и важное вот-вот рухнет", — добавляет он.

Стоимость жилья в США просто зашкаливает, жалуется он. Для того, чтобы купить свой дом, нужно как минимум две высокооплачиваемых работы. Все доходы выхватывают корпорации и тут же сдают в аренду с огромной наценкой.

"Но все делают вид, что у них все хорошо. Но это неправда: ни у кого не хорошо, кроме "бумеров" ("бэби-бумеры — послевоенное поколение, — прим. перев.) с солидными пенсиями, которые теперь притворяются, что, дескать, вкалывали лучше остальных", — добавляет он.

Он рассказал о мечте, чтобы коллапс начался прямо сейчас. Тогда с этой ситуацией появится возможность покончить поскорее.

"Но я знаю, что будет полный кошмар. Вот бы как-то этого избежать, не доводя до катастрофических последствий… Но я всё мозгую и мозгую, и никаких способов не вижу. Вообще без вариантов", — подытожил он.

Читатели портала отреагировали на это сообщение и оставили много комментариев.

В частности, пользователь с ником LordNyssa заявила о забывчивости американцев о существовании таких стран, как Украина, Гана, Сирия, Ливан и так далее." Причем из этих говенных дыр еще и не смоешься. Живи там, пока ласты не склеишь. Лишь немногим счастливчикам свезло — от рождения или просто по жизни. Миллиарды людей по всему мире живут в крайней нищете. Это жестко, но я надеюсь, что до американцев это дойдет, пока не поздно, хотя и сомневаюсь на этот счет. На словах вы — "земля свободы", но на деле вы продали свою душу. И все ради его? Две машины, катер, хороший дом и право носить оружие. И сладкая жизнь для 1% — ваших повелителей. Елки-палки, вы даже десять дней оплачиваемого отпуска выбить себе не можете!", — отмечает комментатор. Украинцев предупреждают о растущем "коме катастроф"

Пользователь dontlikeourchances продолжает: ему кажется, что в США все зашло гораздо дальше, но свои звоночки есть и Великобритании.

"Расходы на жизнь по сравнению с зарплатой просто возмутительны. Вспоминаю, как это было 21 год назад, когда я только закончил университет (бесплатный на тот момент). У всех моих друзей меня были машины, мы снимали квартиры (с друзьями и подругами) и регулярно ездили в отпуск (Австралия, Юго-Восточная Азия и так далее). Большинство из них обзавелись недвижимостью до 30 лет. Но где-то в 2005 году цены на жилье у меня в городе подскочили вдвое. Внезапно появились люди с 5-10 домами по ипотечным кредитам", — поясняет он.

"Тоже британец. Мои пару пенсов. Все подорожало. На спиртное налог 40%. На бензин все 85%. Сперва они задрали налоги, чтобы мы отказались от автомобилей, а затем подняли цены на общественный транспорт. Газ/электричество/вода и прочее приватизировали — в результате услуги стали препоганые и втридорога. Насчет воды. Моя компания по водоснабжению принадлежит одному нью-йоркскому банку и сбрасывает неочищенные стоки прямо в реки. А сменить компанию я не могу. И я не знаю никого, кто бы не экономил и не выкраивал", — жалуется SavageComic.

Brass_Ensemble пишет, что на краю пропасти не только США, но и вся западная цивилизация.

"Не забывайте про горючее и медицинскую страховку — цены тоже взлетели", добавляет TheNathanNS.

"Читал, что средний дом в Великобритании в месяц дорожает сильнее, чем растет средняя зарплата. Получается, что даже если средний работник будет откладывать 100% своей зарплаты, он так никогда и не купит средний дом", рассуждает White-tealeaf.