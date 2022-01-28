МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россия имеет свои, особенные права на Арктический регион и не допустит их ущемления, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

"У нас действительно есть особые права на Арктику, связанные именно с географическим положением… Чего мы точно не должны допустить — это попытки ограничить нас в этой сфере", — подчеркнул политик.

Он указал, что "нас периодически пытаются ограничивать различного рода требованиями — по использованию топлива, да, там далеко не всегда идеальное топливо используется, — или по каким-то другим вопросам, но очень часто это носит просто ограничительный характер, для того чтобы не допустить нашего присутствия в Арктике или как-то нас ущемить". Медведев высказался о позиции Центробанка в регулировании криптовалют

Медведев также заявил, что всему мировому сообществу необходимо создать систему экологического мониторинга Арктического региона, чтобы оценить накопленный со времён СССР ущерб.

По его мнению, систему наблюдения необходимо "развивать, понимать, что происходит со льдами, что происходит с температурами, что происходит с флорой, фауной и что, кстати, происходит и с теми городами и поселениями, которые там есть".

"Потому что ведь, я напомню, значительная часть из них имеет фундамент, основанный на сваях, которые стоят в вечной мерзлоте. Значит, если вечная мерзлота начинает таять, то, соответственно, всё это сдвигается, это всё просто придёт в негодность. То есть вот этот вопрос мониторинга, он, безусловно, очень важен", — пояснил замглавы Совбеза.

Медведев также отметил, что Россия сможет заработать на освоении Арктики, в том числе развитии Северного морского пути и энергетических проектах.

"Тем более, что, допустим, Севморпуть, а также некоторые проекты в области энергетики, тот же самый сжиженный газ и так далее — это очень выгодно. И в этом плане Россия может и дополнительные средства получать от этого", — добавил он.

При этом политик подчеркнул, что Россия не может заниматься освоением Арктики в одиночку, Москва готова сотрудничать с другими северными государствами.

"Арктический регион — это общее достояние, и даже в Арктическом совете, в котором мы председательствуем по 2023 год, если я правильно помню, действует не только восемь стран, там еще и международные организации, по-моему, 38 наблюдателей. То есть это общая задача, это невозможно сделать одной Российской Федерации", — сказал заместитель председателя Совбеза.

Говоря о Севморпути, Медведев подчеркнул, что этот объект останется в российской юрисдикции, заниматься его развитием должна Россия, при этом страна не отказывается от привлечения партнеров в этом направлении.

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