2022-01-28T13:27:30+03:00

2022-01-28T13:27:30+03:00

2022-01-28T13:27:30+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220128/835918678.html

Лукашенко пояснил, что получает Белоруссия от интеграции с Россией

Мировая экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРИРОСТ ВВП БЕЛОРУССИИ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ИНТЕГРАЦИИ С РФ СОСТАВИТ ОКОЛО 2% — ЛУКАШЕНКО Новость дополняется ПРАЙМ, 28.01.2022

экономика, мировая экономика, новости, белоруссия, россия, интеграция

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60