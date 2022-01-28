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2022
https://1prime.ru/world/20220128/835918678.html
Лукашенко пояснил, что получает Белоруссия от интеграции с Россией
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ПРИРОСТ ВВП БЕЛОРУССИИ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ИНТЕГРАЦИИ С РФ СОСТАВИТ ОКОЛО 2% — ЛУКАШЕНКО Новость дополняется ПРАЙМ, 28.01.2022
экономика, мировая экономика, новости, белоруссия, россия, интеграция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. ПРИРОСТ ВВП БЕЛОРУССИИ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ИНТЕГРАЦИИ С РФ СОСТАВИТ ОКОЛО 2% — ЛУКАШЕНКО
Новость дополняется