БРЮССЕЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. Число случаев выявления подделок банкнот евро в прошлом году стало самым низким за всю историю существования валюты, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ). FT: ЕЦБ предупредил кредиторов о возможности санкций против России

"В 2021 году из обращения было изъято 347 тысяч поддельных банкнот евро, это исторически низкий уровень по отношению к количеству банкнот в обращении… На 1 миллион подлинных банкнот в обращении приходилось 12 выявленных подделок", — отмечается в нем.

Показатель снизился на 24,6% по сравнению с 2020 годом.

При этом около двух третей всех изъятых подделок составили банкноты номиналом 20 и 50 евро.

Чуть более 95% подделок было обнаружено в странах еврозоны, 4,2% — в государствах Евросоюза, не входящих в валютный блок, и лишь 0,4% — в других странах мира, также отмечает ЕЦБ.

"Подделки легко обнаружить, так как они не имеют защитных элементов или имеют очень плохую их имитацию", — говорится в релизе.