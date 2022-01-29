ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ. США хотят возможными санкциями добиться снижения промышленного потенциала России, заявил представитель Совета национальной безопасности США Питер Харрелл.

"Намерение состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем приведут к снижению промышленного потенциала и промышленного производства России, а не в том, чтобы создать проблемы для отдельных, обычных российских потребителей", — приводит его слова агентство Рейтер.

Харрелл отметил, что главным российским институтам придется заплатить "большую цену" за эскалацию на Украине. Он предположил, что планируемые США меры приведут к бегству капитала из РФ, росту инфляции, а также ударят по российским банкам.

Член СНБ подчеркнул, что Белый дом готов к масштабным мерам экспортного контроля, которые приведут к "деградации российского промышленного потенциала" в ключевых секторах.

Вместе с тем Харрелл выразил надежду, что Вашингтону не придется прибегать к этим шагам. Харрелл также рассчитывает, что меры будут приниматься совместно с Евросоюзом.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.