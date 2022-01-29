МАДРИД, 29 янв — ПРАЙМ. В странах ЕС есть разногласия относительно санкций против России в случае эскалации вокруг Украины, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанской газете Mundo. В Вашингтоне назвали главную цель санкций против России

Он уточнил, что разногласия касаются масштабов санкций или предоставления военной поддержки Украине. По словам Моравецкого, это позиции должны быть согласованы на уровне Евросоюза или НАТО.

"Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов", — подчеркнул политик.

Он раскритиковал позицию Берлина в отношении РФ в целом, а также отказ Германии поставлять оружие на Украину. CNN сообщил об усилении разногласий Зеленского и Байдена из-за России

"Я не ожидаю, что Германия будет участвовать в этом конфликте, если так решило новое правительство, но если они откажутся помочь Украине, я попрошу сказать это вслух", — заявил польский премьер и добавил, что уклончивые заявления ФРГ не являются серьезной политикой в нынешних обстоятельствах.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.

По мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, те, кто говорят об "адских санкциях" сами в них не верят. "Проблемы всегда могут быть, но эти проблемы точно решаемы. И уж точно нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими адскими санкциями. Это всё не сработает", — подчеркнул Медведев в беседе с главными российскими СМИ.