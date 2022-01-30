МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. У Кремля есть множество вариантов ответа на действия Вашингтона в случае, если США откажутся принять предложение России по безопасности, заявил в беседе с изданием "Украина.ру" эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Но в то же время Россия не конкретизирует свои возражения Штатам и держит их в скрытом состоянии, пояснил специалист.

По мнению политолога, Россия однозначно дала понять, что США напрашиваются на неприятный для них ответ в случае противостояния.

При этом у американских политиков нет информации, что именно собирается предпринять Кремль, поэтому они и затягивают переговоры.

"Естественно, Россия заявляет, что последствия будут, но не конкретизирует их. Да, есть варианты поддержки или признания ЛДНР, размещения ракет на Кубе и Венесуэле и ряд других шагов, не обязательно они могут быть в военной сфере, которые будут направленны на создание прямых угроз позициям США в мире и самим США. Возможности у России для этого есть, как военные, так и невоенные. Поэтому в условиях, когда идет политический пинг-понг, Россия старается придерживать определенную часть угроз в размытом состоянии", — пояснил политолог Рожин.