МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Потенциальные санкции, которые Соединенные Штаты Америки грозят ввести против России в случае ухудшения кризиса на Украине, способны привести к "финансовой панике" и могут нанести серьезный удар по мировой экономике, заявили обозреватели американской газеты New York Times (NYT). Политолог рассказал о "скрытых угрозах" России для США

В своей статье они называют санкции Вашингтона против Москвы угрозой для мировой экономики.

По их мнению, ограничения в отношении Москвы могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно — для Европы.

По мнению специалистов, такие санкции дестабилизируют мировую финансовую систему.

В частности, обозреватель Politico Мэттью Карничниг допускает, что меры против Москвы вызовут рост мировых цен на сырьевые товары. В случае применения суровых санкций, которые представители США угрожают ввести в отношении России, мир столкнется с высокой инфляцией и это приведет к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники инвесторов.

Такие санкции ударят по самим американцам — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса.

Журналисты допустили, что такая ситуация в мировой экономике может усугубиться еще больше. К этому могут привести контрмеры России: Москва может, например, принять решение "ограничить поставки газа в Европу".