МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis по итогам 2021 года составила 24,018 миллиарда долларов, увеличившись в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль General Motors в 2021 году выросла в 1,6 раза

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 10,71 доллара против 3,55 доллара годом ранее. Выручка Novartis составила 51,626 миллиарда долларов, увеличившись на 6%.

В четвертом квартале чистая прибыль компании составила 16,306 миллиарда долларов, что почти в 8 раз больше показателя аналогичного периода 2020 года. Разводненная прибыль на акцию составила 7,29 доллара против 0,92 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 3,6% — до 13,229 миллиарда долларов.

"Компания Novartis показала еще один год стабильных операционных результатов с ростом выручки на уровне однозначных цифр, увеличением маржи и сильным свободным денежным потоком", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Васа Нарасимхана (Vas Narasimhan).

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, — один из крупнейших игроков на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.