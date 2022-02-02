Песков прокомментировал планы по минимизации последствий санкций США
Песков прокомментировал планы по минимизации последствий американских санкций
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия готова к хеджированию рисков и намерена принимать меры для нейтрализации последствий в случае принятия властями США новых экономических санкций, однако Москва обеспокоена непредсказуемым санкционным поведением Вашингтона и призывает отбросить провокационные действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо. США сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане. Планы есть. Планы по хеджированию рисков, по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", — пояснил Песков.
Он также призвал Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности в Европе.
https://1prime.ru/world/20220202/835959570.html
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