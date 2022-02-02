МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия готова к хеджированию рисков и намерена принимать меры для нейтрализации последствий в случае принятия властями США новых экономических санкций, однако Москва обеспокоена непредсказуемым санкционным поведением Вашингтона и призывает отбросить провокационные действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали вопрос о перенаправлении белорусского транзита

"В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо. США сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане. Планы есть. Планы по хеджированию рисков, по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", — пояснил Песков.

Он также призвал Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности в Европе.