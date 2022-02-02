МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вопрос о перенаправлении из литовских в российские порты транзита белорусских калийных удобрений стоит на повестке дня, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал планы по минимизации последствий санкций США

"Все-таки скорее надо этот вопрос адресовать в Минэкономразвития, хотел бы вас туда перенаправить. Этот вопрос на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока эти потоки ещё не начались, но он на повестке дня. По деталям все-таки лучше в Минэкономразвития", — пояснил Песков, отвечая на вопрос, стартовали ли поставки удобрений через российские порты и может ли Россия справиться с этим транзитом.

По решению литовского правительства с 1 февраля был аннулирован договор о транзите белорусских удобрений на фоне введенных 8 декабря Вашингтоном санкций против компании "Беларуськалий". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, постановила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам железнодорожным транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не соответствует интересам национальной безопасности. В результате правительство постановило разорвать договор, подписанный в 2018 году до 2023 года и предусматривавший железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.

Бывший глава кабмина Литвы Саулюс Сквернялис отмечал, что ущерб литовской экономике от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может достичь от одного до нескольких миллиардов евро.

В Литве разгорелся скандал после принятия Вашингтоном решения о вводе санкции против "Беларуськалия", так как "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали прошения об отставке, однако глава кабмина прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что события вокруг "Беларуськалия" нанесли большой ущерб репутации страны. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия соответствующего закона санкций против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.