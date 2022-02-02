МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Постоянно растущий государственный долг Соединенных Штатов не представляет угрозы для американской экономики, теоретически он может быть опасен только в том случае, если все кредиторы потребуют единовременно возврата средств, заявил РИА Новости руководитель научного направления Института США и Канады Виктор Супян. Эксперт рассказал, к чему могут привести высокие темпы роста госдолга США

"На самом деле государственный долг США реальной угрозы экономике страны не несет. Прежде всего, потому что американская экономика успешно обслуживает этот долг: платит процентные платежи и выплачивает основные суммы по долгу. Поэтому нет никакой непосредственной угрозы банкротства американской экономики", — заявил Супян.

По данным американского Минфина, госдолг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов. Однако, по словам эксперта, даже такой высокий уровень может нести угрозу для экономики США только в том случае, если все кредиторы попросят вернуть их деньги единовременно. "Но это немыслимая ситуация, экономически бессмысленный шаг, в котором кредиторы не заинтересованы, так как они тем самым нанесут ущерб своей экономике", — добавил Супян.

Отвечая на вопрос о крупнейших кредиторах США, эксперт рассказал, что сейчас это Япония, которая держит американские облигации на 1,3 триллиона долларов, и Китай – с бумагами на 1,1 триллиона долларов. При этом он подчеркнул, что для всех кредиторов облигации американского казначейства являются важным инструментом сохранения своих финансовых ресурсов.

"Исторический опыт показывает, что нет пока в мире более надежного финансового инструмента для сохранения ресурсов, чем облигации казначейства США. Покупая американские облигации, страны, а также частные лица, сохраняют свои свободные финансовые ресурсы, создавая себе некую подушку безопасности. В противном случае эти ресурсы они могли бы нерационально использовать, что вызвало бы, допустим, в их странах инфляцию", — объяснил эксперт. Госдолг США достиг рекордно высокой отметки

"Иными словами, это — взаимовыгодный процесс. Особенно выгодный для США, которые получив эти средства от иностранных кредиторов, могут финансировать дефицит федерального бюджета, который сейчас у них довольно большой – более 3 триллионов долларов. То есть государственный долг США будет расти и дальше. Для этого нужно всего лишь решение американского конгресса", — заметил Супян.

Говоря о России, Супян напомнил, что в ранее был момент, когда она держала более 100 миллиардов долларов в американских ценных бумагах. "Но за последние год-два Россия от них избавилась по политически причинам. Они были проданы на открытом рынке. Мы свои сбережения предпочитаем держать в других валютах, например, в евро, в фунтах, в юанях", — заключил он.