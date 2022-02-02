МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в январе снизилось впервые с декабря 2020 года — на 301 тысячу, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 207 тысяч.

Динамика ноября при этом была пересмотрена: теперь рост числа рабочих мест оценивается в 776 тысяч вместо 807 тысяч.

"Восстановление рынка труда в 2022 году замедлилось из-за распространения штамма "омикрон" и его, скорее всего временного, влияния на рост числа рабочих мест", — говорится в релизе.

В том числе в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в январе снизилось на 144 тысячи, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 59 тысяч, а крупные компании уменьшили штат на 98 тысяч рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест опустилось на 27 тысяч, в секторе производства товаров — на 274 тысячи. В частных строительных компаниях страны показатель в январе уменьшился на 10 тысяч, в промышленном секторе — на 21 тысячу, в секторе добычи природных ресурсов — увеличился на 21 тысячу.