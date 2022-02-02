МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ситуация с госдолгом США на данный момент не является опасной, поскольку доля расходов на его обслуживание небольшая, а положение в экономике стабильное, однако в будущем риски могут возрасти, в частности из-за ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Госдолг США достиг рекордно высокой отметки

Согласно данным американского минфина, госдолг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов.

"Текущая ситуация с государственным долгом крупнейшей экономики мира пока далека от опасной. По данным Всемирного банка, в 2020 году доля расходов на обслуживание совокупного государственного долга США составила 8,1% от совокупных бюджетных расходов, опустившись c 12% за 2019 год", — отмечает руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.

По ее словам, ситуацию с обслуживанием американского госдолга может ухудшить ожидаемое ужесточение монетарной политики ФРС США. "Пока мировое экспертное сообщество ожидает от 4 до 7 повышений учетной ставки только в 2022 году. Это неизбежно приведет к росту расходов на обслуживания государственного долга, хотя и с временным лагом в 1-2 года", — пояснила эксперт. Эксперт рассказал, к чему могут привести высокие темпы роста госдолга США

При этом даже повышенный уровень нагрузки на американский бюджет будет далек от критического, считает Сафина.

"С другой стороны, в целом для мировой финансово-экономической системы потенциальная возможность значительного ужесточения монетарной политики ФРС США за относительно короткий временной интервал может обернуться существенным ухудшением доступа к ликвидности, обвалам на финансовых рынках, снижением глобального инвестиционного спроса. Как результат, власти США будут вынуждены в еще большей степени прибегать к привлечению долгового финансирования для купирования кризисных процессов в глобальной и национальной экономике, что, в свою очередь, уже гораздо более сильно повысит уровень расходов бюджета на обслуживание долга", — добавила она. Эксперт пояснил, как госдолг США влияет на экономику страны

"Значительная доля экономического роста США обусловлена ростом финансового капитала, вложениями нерезидентов в казначейские облигации и притоком иностранных денег на фондовый рынок. Другие экономики постоянно вкладывают свои заработанные ресурсы в американские долговые бумаги. Эта сложившаяся финансовая система основана на доверии. И пока это доверие сохраняется, экономическая ситуация в США будет оставаться стабильной", — говорит в свою очередь член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Он указал, что она может начать расшатываться, только когда в мире возникнут новые сопоставимые по масштабам финансовые центры, которые начнут отказываться от доллара как от резервной валюты. "Пока что риски, связанные с продолжающимся ростом госдолга США, для экономики страны невелики, хотя со временем они могут увеличиться", — заключил эксперт.