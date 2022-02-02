Эксперты: ситуация с госдолгом США пока не опасна, но в будущем риски могут увеличиться
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ситуация с госдолгом США на данный момент не является опасной, поскольку доля расходов на его обслуживание небольшая, а положение в экономике стабильное, однако в будущем риски могут возрасти, в частности из-за ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Согласно данным американского минфина, госдолг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов.
"Текущая ситуация с государственным долгом крупнейшей экономики мира пока далека от опасной. По данным Всемирного банка, в 2020 году доля расходов на обслуживание совокупного государственного долга США составила 8,1% от совокупных бюджетных расходов, опустившись c 12% за 2019 год", — отмечает руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.
По ее словам, ситуацию с обслуживанием американского госдолга может ухудшить ожидаемое ужесточение монетарной политики ФРС США. "Пока мировое экспертное сообщество ожидает от 4 до 7 повышений учетной ставки только в 2022 году. Это неизбежно приведет к росту расходов на обслуживания государственного долга, хотя и с временным лагом в 1-2 года", — пояснила эксперт.
При этом даже повышенный уровень нагрузки на американский бюджет будет далек от критического, считает Сафина.
"С другой стороны, в целом для мировой финансово-экономической системы потенциальная возможность значительного ужесточения монетарной политики ФРС США за относительно короткий временной интервал может обернуться существенным ухудшением доступа к ликвидности, обвалам на финансовых рынках, снижением глобального инвестиционного спроса. Как результат, власти США будут вынуждены в еще большей степени прибегать к привлечению долгового финансирования для купирования кризисных процессов в глобальной и национальной экономике, что, в свою очередь, уже гораздо более сильно повысит уровень расходов бюджета на обслуживание долга", — добавила она.
"Значительная доля экономического роста США обусловлена ростом финансового капитала, вложениями нерезидентов в казначейские облигации и притоком иностранных денег на фондовый рынок. Другие экономики постоянно вкладывают свои заработанные ресурсы в американские долговые бумаги. Эта сложившаяся финансовая система основана на доверии. И пока это доверие сохраняется, экономическая ситуация в США будет оставаться стабильной", — говорит в свою очередь член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Он указал, что она может начать расшатываться, только когда в мире возникнут новые сопоставимые по масштабам финансовые центры, которые начнут отказываться от доллара как от резервной валюты. "Пока что риски, связанные с продолжающимся ростом госдолга США, для экономики страны невелики, хотя со временем они могут увеличиться", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/world/20220202/835962259.html