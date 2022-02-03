АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Спустя месяц после массовых протестов в Казахстане из-за резкого роста цен на сжиженный газ власти республики благодаря ряду шагов стабилизировали ситуацию в обществе. Тем не менее эти меры лишь "заморозили" некоторые острые проблемы до их будущего решения. Токаев назвал системную коррупцию "спусковым крючков" январских протестов

В первые дни января жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области, являющейся нефтедобывающим регионом Казахстана, вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Согласно сообщениям, митингующие требовали снизить цену со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, в страну были направлены коллективные миротворческие силы.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 11 января Токаев назначил новое правительство.

Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

ЭКСТРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Правительство Казахстана уже 6 января приняло ряд срочных мер по стабилизации социально-экономической ситуации в стране: на полгода были введены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на территории Казахстана, а также государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива; полный переход на реализацию газа через электронную торговую площадку перенесен на год. Токаев поддержал снижение присутствия государства в экономике

Наряду с этим в стране введен временный – на 180 дней – мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги и запрет (в целях регулирования цен) на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота – на шесть месяцев, картофеля и моркови – на три месяца.

Между тем еще 3 января бывший министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев на пресс-конференции объяснял, что государство не может продолжать сдерживать цены на газ значительно ниже его себестоимости, так как это вредит отрасли. Он подчеркнул, что себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну (230 долларов), в то время как для поддержания потребителей цена была установлена на уровне 38 тысяч тенге за тонну (87 долларов).

Мирзагалиев подчеркивал, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе, что не стимулирует рост его производства. В текущих условиях отсутствует какая-либо инвестиционная привлекательность для расширения производства данного сырья, что на фоне постоянного роста потребления привело к постоянному дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке.

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) открыло расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на торгах и четырех крупных сетей АЗС в Казахстане из-за высоких цен на дизельное топливо.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Выступая 11 января на заседании парламента, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал, что январские бунты во многом вызваны "серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов". СМИ: в Казахстане хотят учредить фонд из средств коррупционеров

Он подчеркнул, что в стране обострились проблемы неравенства и имущественного расслоения, а ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы.

Для аккумулирования этих средств Токаев поручил создать общественный социальный фонд "Народу Казахстана", который будет аккумулировать средства "очень прибыльных компаний и людей" для помощи народу Казахстана. К концу января объем поступлений в него от крупного бизнеса превысил 100 миллиардов тенге (230 миллионов долларов).

Выступая на съезде партии "Нур Отан" 28 января, Токаев выразил признательность предпринимателям за денежные вклады в фонд.

"Вместе с тем некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства. Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение?" — спросил Токаев.

Он отметил, что государство обладает всем набором полномочий, чтобы "получить полный ответ на этот вопрос".

ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

Несмотря на принятие ряда срочных мер по сдерживанию цен, уровень инфляции в Казахстане по итогам января вырос до 8,5% в годовом выражении с 8,4% на конец декабря. Индекс потребительских цен в январе 2022 года по сравнению с декабрем составил 100,7%. Цены на продовольственные товары выросли на 1%, непродовольственные — на 0,3%, платные услуги подорожали на 0,6%.

Национальный банк Казахстана 24 января принял решение о повышении базовой ставки сразу на 0,5 процентного пункта — с 9,75% годовых до 10,25% годовых.

В своем комментарии Национальный банк заявил, что видит риски ускорения инфляции во втором полугодии — после того, как истечет срок действия мер по временному регулированию цен.

КУРС СТАБИЛЕН

На первых после массовых беспорядков торгах тенге ослабел к доллару на символические 0,45%. Это означает, что Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка удалось выполнить поручение президента Казахстана и обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге. Эксперт оценила вероятность девальвации тенге

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова позже сообщила, что с учетом почти недельного отсутствия торгов образовался накопленный спрос на иностранную валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения.

"В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный банк провел валютные интервенции. Их объем за 12 и 13 января составил 240 миллионов долларов, или около 50% от всего объема торгов", — добавила она.

По состоянию на 3 февраля официальный курс составляет 434,04 тенге за доллар.

Национальный банк пока не сообщал, продолжает ли он осуществлять валютные интервенции для поддержания курса тенге.