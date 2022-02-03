МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошлого года достиг исторического рекорда, увеличившись более чем до 140 миллиардов долларов, отметил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что страны уверенно стремятся к цели в 200 миллиардов долларов. Стало известно, кто будет сопровождать Путина в Пекине

На сайте Кремля обнародована статья российского президента для китайского информационного агентства "Синьхуа".

Он также подчеркнул, что продолжается реализация нескольких важных инициатив в инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной отраслях.

"В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству — 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство", — добавил президент.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между двумя странами на конец прошлого года увеличился на 35,8% и достиг 146,887 миллиарда долларов.