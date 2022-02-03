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В Турции спрогнозировали пик инфляции
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Минфин Турции прогнозирует наступление пика инфляции в апреле. По словам министра казначейства и финансов Турции Нуреддина Небати, которые передает телеканал NTV, показатель... ПРАЙМ, 03.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, турция, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 3 фев — ПРАЙМ. Минфин Турции прогнозирует наступление пика инфляции в апреле.
По словам министра казначейства и финансов Турции Нуреддина Небати, которые передает телеканал NTV, показатель будет ниже 50%.
В 2021 году годовая инфляция в Турции на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36,08%. Падение национальной валюты усилилось на фоне нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка.