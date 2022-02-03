АНКАРА, 3 фев — ПРАЙМ. Минфин Турции прогнозирует наступление пика инфляции в апреле. Инфляция в России на 28 января составила 8,82% в годовом выражении

По словам министра казначейства и финансов Турции Нуреддина Небати, которые передает телеканал NTV, показатель будет ниже 50%.

В 2021 году годовая инфляция в Турции на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36,08%. Падение национальной валюты усилилось на фоне нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка.